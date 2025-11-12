Администрацию Трампа уличили в соучастии в пытках

Десятки венесуэльцев, депортированных из США, подвергались пыткам. Об этом со ссылкой на доклад правозащитной группы The Human Rights Watch и их латиноамериканских коллег из организации Cristosal собщает CNN.

Правозащитникии опубликовали 40 интервью, всего допросив 252 депортированных венесуэльцев.

«Они рассказывают, что охранники избивали их, некоторых помещали в одиночные камеры в наказание за протесты», — передает телеканал.

В материале обвиняются сотрудники пенитенциарной системы Сальвадора, действовавших с согласия администрации американского лидера Дональда Трампа. Белый дом уличили в соучастии в пытках, исчезновении людей и других преступлениях против человечности.

В июле Трамп заявил, что пересмотрел решение депортировать всех мигрантов из Соединенных Штатов.