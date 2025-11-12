Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, выступил с резкими обвинениями в адрес правительства США в социальной сети X.

© Московский Комсомолец

По его утверждению, вирус COVID-19 был искусственно создан американскими властями, что привело к обогащению компаний США и одновременно нанесло ущерб мировой экономике и ограничило свободы граждан.

Данное заявление прозвучало на фоне ранее обнародованных выводов американских конгрессменов, которые по итогам двухлетнего расследования пришли к заключению, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение.

В опубликованном в декабре прошлого года докладе законодателей указывается на Уханьскую лабораторию в Китае как на наиболее вероятное место возникновения вируса, который, по их мнению, распространился в результате инцидента, связанного с утечкой.

Ранее сообщалось, что ученые выявили новый вирус, такой же опасный, как COVID-19.