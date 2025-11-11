Литва предложила Беларуси решить пограничную проблему

Власти Литвы предложили Беларуси разрешить конфликтную ситуацию на границе двух стран. Об этом информирует Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко.

© Российская Газета

Сообщается, что на фоне литовской инициативы Лукашенко выслушал доклады главы МИД Максима Рыженкова, председателя КГБ Ивана Тертеля и главы Госпогранкомитета Константина Молостова. Их выступления были посвящены текущей обстановке на белорусско-литовской границе, а также на границе Беларуси и Польши.

"С учетом обращения литовской стороны, президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе - с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление", - сообщает "Пул Первого".

Напомним, что в конце октября прибалтийское государство под предлогом борьбы с контрабандой и обеспечения воздушной безопасности (из-за якобы воздушных шаров с сигаретами) закрыло для автомобилей границу с Беларусью. В ответ белорусская сторона не стала выпускать свыше тысячи литовских фур, находящихся на территории Беларуси.