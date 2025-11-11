Почему Трамп отказался финансировать Украину

Президент США Дональд Трамп не хочет превращать Россию в своего врага и решил не предоставлять финансовую помощь Киеву, чтобы сохранить отношения с Москвой.

Об этом заявил News.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.

«Трамп перестал финансировать Киев и стал получать деньги за поставки вооружения через НАТО не только для того, чтобы заработать на этом конфликте. Есть еще один фактор — нежелание превращать Россию в своего врага. Все-таки одно дело — поставлять оружие напрямую Украине, и другое — продавать его третьим странам», — пояснил эксперт.

При этом политолог уверен, что проверкой для администрации Трампа станет вопрос о поставках дальнобойных ракет Tomahawk. Согласие на передачу такого оружия Киеву может означать переход Трампа через красную линию и резкую эскалацию, и именно поэтому вопрос о ракетах Tomahawk до сих находится в подвешенном состоянии.

Трамп принял окончательное решение по Зеленскому

Ранее стало известно, что в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Владимир Зеленский поднял вопрос о поставках ракет Tomahawk, которые являются американским аналогом российского «Калибра». Позднее Трамп заявил, что «практически принял решение» по поставкам Tomahawk, но хотел бы узнать намерения украинской стороны по использованию этого оружия.