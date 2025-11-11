Президент Казахстана вылетел в Москву

Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направляется в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба главы государства.

«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», — уточнили представители пресс-службы.

Рабочий визит Токаева в Россию будет проходить 11-12 ноября. В рамках визита лидеры стран подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, главы государств обсудят газовые проекты, сотрудничество, поставки природного газа, и другие темы.

В октябре Токаев предложил Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции.