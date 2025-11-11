Китай должен перестать поддерживать Россию, если хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией.

Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, он должен перестать поддерживать Россию», — сказал он.

Ранее стало известно, что женщины, проходящие срочную службу в эстонской армии, проявляют большую мотивацию продолжать военную карьеру, чем мужчины. По данным исследования Центра совершенствования и стратегической устойчивости, только пять процентов мужчин-срочников хотят продолжать служить.

До этого власти Эстонии захотели сорвать концерт Limp Bizkit из-за высказываний солиста Фреда Дерста о России. Министерство культуры Эстонии связалось с организаторами концерта, подчеркнув, что он не должен состояться.