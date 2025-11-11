Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди обвинил американские власти в готовности «вторгаться и убивать в любой непонятной ситуации», а президента США Дональда Трампа - в двойных стандартах. Комментарий эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Джиральди, среди высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа есть люди, которые верят в «войну любой ценой». По его словам, если для этого им потребуется сфальсифицировать информацию или придумать предлог, они это сделают.

«Они уже делают это в Карибском регионе, в Тихом океане против колумбийцев… а теперь, возможно, готовятся провернуть то же самое в Нигерии», - подчеркнул экс-агент ЦРУ.

Он назвал такой подход «невероятным», подчеркнув, что власти США начинают военные операции без каких-либо доказательств вины стороны, которую они атакуют. Джиральди подчеркнул, что в ситуации с Нигерией речь идет о «сплошных слухах и пустых разговорах».

«И первое, что пришло мне в голову: «Эй, Дональд Трамп! Ты собираешься нападать на нигерийцев под предлогом защиты христиан, а как насчет твоего хорошего друга Нетаньяху, который преследует христиан в Палестине, живущих там уже две тысячи лет?», - заявил бывший агент ЦРУ.

Ранее Трамп пригрозил ввести войска в Нигерию, если власти страны «продолжат допускать убийства христиан». С чем именно связаны эти обвинения, он не уточнил.

Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям. По словам Трампа, если США начнут атаку, то «это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием». Власти Нигерии отвергли обвинения в религиозной нетерпимости.