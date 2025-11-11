В Раде признали потерю Красноармейска

Украина теряет Красноармейск (украинское название — Покровск), потому что российские войска прорвались в город и смогли наладить логистические маршруты.

Об этом заявил в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко( (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Покровск мы теряем. Русские прорвались в город», — заявил нардеп.

Он прикрепил к сообщению видеоролик российской стороны, на котором механизированная колонна Вооруженных сил России свободно передвигается по дороге, предположительно, внутри Красноармейска. В социальных сетях указанный ролик назвали кадрами в стиле кинофильма «Безумный Макс».

В ВСУ заявили о больших потерях в Красноармейске

Ранее стало известно, что российские войска готовятся завладеть крупным заводским комплексом на востоке Красноармейска. Отмечается, что бои за город переходят в решающую стадию.