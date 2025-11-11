Лукашенко обратился к полякам

Президент России Александр Лукашенко от лица всех граждан Беларуси и лично от себя направил поздравления народу Польши по случаю Национального дня независимости, призвав их дорожить добрососедскими отношениями.

Слова президента приводит БелТА.

«Добрососедство — наш бесценный дар, которым при любых обстоятельствах не стоит рисковать: замыкать границы и ставить под угрозу национальную безопасность», – отметил Лукашенко.

Он отметил, что Минск ввел безвизовый режим для граждан ряда европейских стран, которым уже воспользовались свыше 120 тысяч поляков.

В нынешней сложной обстановке, подчеркнул глава государства, особенно остро осознается ценность государственного суверенитета и свободы народа, строящего свое будущее на основе национального самосознания, исторического опыта и уважительного сотрудничества. Он выразил уверенность, что поляки понимают важность человеческих контактов, сотрудничества с Беларусью, дружелюбия, доверия и сохранения общего христианского и культурного наследия.

Лукашенко пожелал польскому народу единства, мирного неба, уверенности в будущем и пригласил всех посетить гостеприимную Беларусь.