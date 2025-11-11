Писатель Дэвид Солой получил Букеровскую премию

Лауреатом Букеровской премии 2025 года стал венгерско-британский писатель Дэвид Солой. Результаты премии опубликованы на официальном сайте.

Победу жюри Букеровской премии присудили Солою за его шестой роман "Плоть". Роман рассказывает о жизни венгерского эмигранта Иштвана, чья жизнь не задалась после несчастного случая в юности.

"Мы обсуждали книги короткого списка более пяти часов. Но все мы постоянно возвращались к роману "Плоть", потому что он сильно выделялся на фоне остальных претендентов из-за своей необычности. Это мрачная книга, но читать ее одно удовольствие", - поделился впечатлениями председатель жюри Родди Дойл, первый лауреат премии, получивший ее в 1993 году.

Солой родился в 1974 году в Монреале. У него за плечами уже шесть книг. В 2010 году журнал The Telegraph включил писателя в список лучших британских авторов моложе сорока лет. В 2016 году его сборник рассказов "Каков есть мужчина" вошел в шорт-лист Букеровской премии.

Российский читатель знаком с творчеством Дэвида Солоя по нескольким книгам. По роману "Турбулентность", который рассказывает истории двенадцати героев, путешествующих по свету в момент жизненного кризиса, а также по сборнику рассказов "Каков есть мужчина".

В качестве награды от Букеровской премии Дэвид Солой получил 50 000 фунтов стерлингов.

Вместе с Родди Дойлом победителя выбирали актриса и издатель Сара Джессика Паркер, писатель-романист Айобами Адебайо, телеведущий и литературный критик Крис Пауэр, а также автор бестселлеров New York Times Кайли Рид.

Букеровская премия присуждается ежегодно лучшей книге на английском языке, опубликованной в Великобритании или Ирландии.