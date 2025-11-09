Владимир Зеленский объявил в своем телеграм-канале, что подписал новый пакет «особых» санкций против России, нацеленный на чиновников из окружения президента России Владимира Путина. В частности, под санкции попал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, это ответ на российские санкции против украинских чиновников, в том числе премьер-министра. Кроме этого Зеленский пообещал передать партнерам новые предложения по санкциям.

Также Зеленский анонсировал новый фронт в санкционной войне, нацеленный на российскую культуру.

«Начинаем также и работу в отношении российских издательств, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире», — заявил он.

Из появившегося на сайте офиса президента Украины документа стало ясно, что Зеленский ввел санкции против Кирилла Дмитриева и бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Также введены санкции против нового начальника пятой службы ФСБ Алексея Комкова и против начальника управления Главного управления Генерального штаба РФ (бывший ГРУ) Александра Зорина.