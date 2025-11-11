В субботу, 8 ноября, впервые все крупные города Украины остались без света. Об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что свет пропал после ночной атаки российских войск по электростанциям и подстанциям, так и не появившись к вечеру. В воскресенье в Киеве и других городах частично восстановили подачу электричества — по три раза в день по три часа, отмечается в материале.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил постановку и инсценировал отключение света во время интервью. По его словам, у Зеленского есть резервные генераторы, поэтому остаться без электричества он не мог бы даже на минуту. Поэтому, отметил Джабаров, это представление было сделано специально для сочувствия.

На Украине полностью прекращена работа всех ТЭС после атаки ВС России

До этого Киевская горадминистрация сообщила о приостановке работы фуникулера, который соединяет Верхний город и Подол. Эту ситуацию власти Киева связали с отключением электричества на территории города.