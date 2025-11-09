В США оценили попытки Европы «взбесить» Россию

Европейские лидеры своими воинственными заявлениями пытаются разозлить Россию, однако у них ничего не выйдет, Москву это не остановит.

Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит», — считает Дэвис.

По оценке эксперта, Западу стоит обратить внимание на российские системы вооружения, чтобы понять, как складывается ситуация в зоне проведения спецоперации.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту России Владимиру Путину с предупреждением о недопустимости использования ядерного оружия. В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорил, что Европе нужно готовиться к долгосрочной изоляции России, в том числе и в Балтийском море.

Также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призывала послать России «четкий сигнал» о том, что она «просчиталась» в конфликте на Украине.