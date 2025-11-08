Израиль отреагировал на ордер Турции на арест Нетаньяху

Министерство иностранных дел Израиля назвало очередным PR-ходом выдачу стамбульской генпрокуратурой ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пятницу, 7 ноября, стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест главы правительства, министра обороны Исраэля Каца и десятков других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

В пресс-службе напомнили, что недавно прокуратура организовала арест мэра Стамбула лишь за то, что он осмелился выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

Нетаньяху приказал нанести мощные удары по сектору Газа

«Теперь [прокуратура] выдала «ордера на арест» израильских лидеров и высокопоставленных чиновников. Израиль решительно и с презрением отвергает этот очередной пиар-ход [Турции]», — отметили в МИД.

По оценке дипломатов, при действующей администрации судебная система Турции стала инструментом для подавления политических оппонентов и ареста журналистов, судей и мэров.