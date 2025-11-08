Украина полностью закрыла границы

Сотни автомобилей и автобусов стоят в заторах на пропускных пунктах Украины. Причиной стал масштабный сбой в таможенной базе данных, сообщает украинское издание «Политика» со ссылкой на Госпогранслужбу.

Издание пишет, что пропуск граждан и транспортных средств через западную границу Украины в обоих направлениях остановлен.

«Внимание! Временный технический сбой на границе. Из-за сбоя в работе таможенной базы временно не осуществляется оформление граждан в обоих направлениях», — сказано в сообщении Западного управления погранслужбы.

По данным пограничников, на пунктах пропуска скопились десятки машин.

В Киеве произошел транспортный коллапс

Однако в соцсетях утверждают, что ситуация намного тяжелее. Так, опубликованы видео с километровыми очередями из автобусов и машин на границе в Одесской области. По подсчетам очевидцев, в пробке около 400 автомобилей и 30 автобусов.