В Киеве произошли взрывы

В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский «24 канал».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога действует в ряде районов Киевской и Черкасской областей, а также на территории Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

7 ноября в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам в России в течение недели нанесли семь групповых ударов при помощи высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура и военные аэродромы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.