Полиция Украины задержала Ермака

Украинская полиция задержала мошенника, который выдавал себя за двоюродного брата главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом руководитель президентской администрации сообщил в Telegram.

«Только что узнал от полиции, что они поймали с поличным группу мошенников. Возглавил его некий Ермак Д.С., которого называли моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка», — заявил чиновник.

Он добавил, что мошенник от лица Ермака обещал третьим лицам трудоустройство в украинские органы власти за вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Ермак раскрыл два условия Зеленского для встречи с Путиным

Ранее стало известно, что один из ближайших соратников президента Зеленского бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американской спецслужбы ФБР. Дело может касаться коррупции на Одесском припортовом заводе.