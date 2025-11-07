Орбан "приговорил" Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения конфликта с Россией Украина вряд ли продолжит существовать как «самодостаточное государство». Об этом сообщает газета Origo со ссылкой на эфир радио Kossuth.

Орбан подчеркнул, что главным вопросом для европейской политики на ближайшие полгода станет то, как выйти из тупика нынешнего подхода Брюсселя к украинскому кризису. Венгерский премьер отметил, что европейцы верят в «военное решение» и свою способность получить от России деньги для Украины. Однако у них нет проработанного сценария на случай, если этого не произойдет, отметил Орбан.

Политик добавил, что брюссельская идея «далека от реальности» и что «бдительность серьезного человека невозможно усыпить этой иллюзией».

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

По мнению Орбана, один из основных вопросов заключается в том, сможет ли Украина после окончания конфликта существовать как самодостаточное государство. Орбан считает, что сегодня ответ на этот вопрос «скорее мрачный, чем обнадеживающий»: он указал, что венгерская общественность уверена в неспособности Киева удержаться на плаву без иностранной помощи.

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил NEWS.ru, что без иностранного финансирования Украине грозит не просто распад, а полная потеря государственности. По мнению Перенджиева, Украина уже потеряла суверенитет. Владимира Зеленского он назвал «распорядителем денег». Политолог отметил, что в ситуации, когда «фактически нет экономики и финансов», государственности приходит конец.