Орбан: Украина вряд ли сохранит государственность

Мария Иванова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения конфликта с Россией Украина вряд ли продолжит существовать как «самодостаточное государство». Об этом сообщает газета Origo со ссылкой на эфир радио Kossuth.

Орбан "приговорил" Украину
© Global Look Press

Орбан подчеркнул, что главным вопросом для европейской политики на ближайшие полгода станет то, как выйти из тупика нынешнего подхода Брюсселя к украинскому кризису. Венгерский премьер отметил, что европейцы верят в «военное решение» и свою способность получить от России деньги для Украины. Однако у них нет проработанного сценария на случай, если этого не произойдет, отметил Орбан.

Политик добавил, что брюссельская идея «далека от реальности» и что «бдительность серьезного человека невозможно усыпить этой иллюзией».

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

По мнению Орбана, один из основных вопросов заключается в том, сможет ли Украина после окончания конфликта существовать как самодостаточное государство. Орбан считает, что сегодня ответ на этот вопрос «скорее мрачный, чем обнадеживающий»: он указал, что венгерская общественность уверена в неспособности Киева удержаться на плаву без иностранной помощи.

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил NEWS.ru, что без иностранного финансирования Украине грозит не просто распад, а полная потеря государственности. По мнению Перенджиева, Украина уже потеряла суверенитет. Владимира Зеленского он назвал «распорядителем денег». Политолог отметил, что в ситуации, когда «фактически нет экономики и финансов», государственности приходит конец.