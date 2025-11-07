На Западе обратились со срочным призывом к Трампу

Финский консервативный политик Армандо Мема заявил, что президент РФ Владимир Путин уже продемонстрировал стремление к миру и теперь глава США Дональда Трамп должен сделать то же самое, посетив Москву. Об этом Мема написал в соцсети X.

Мема прокомментировал новое заявление спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Шестого ноября Уиткофф заявил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса есть «определенный прогресс». Однако до момента переговоров на высшем уровне необходимо провести много подготовительной работы, отметил он.

Также Уиткофф подчеркнул, что и Россия, и Украина должны понимать, что существует только дипломатическое решение прекращения конфликта. Мема поспорил с этой формулировкой.

«Нет, нет, это неправда, Украина полностью зависит от поддержки Запада, Зеленский абсолютно ничего не может решить сам», - написал финский политик.

По его мнению, Зеленскому «не позволено» принимать решения о прекращении или продолжении боевых действий. Мема заявил, что за Украину такие решения принимаются «Америкой и администрацией Трампа».

«Президент Путин продемонстрировал серьезные намерения относительно мира, посетив Аляску. Сейчас самое время президенту Трампу посетить Москву», - написал политик.

Он обвинил США в желании затянуть украинский кризис в попытках сделать Европу еще более зависимой и ослабить Россию. По мнению Мемы, Трамп будет продолжать конфликт «до тех пор, пока не увидит, что дела у Америки идут плохо», хотя и обещал положить конец конфликту.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

После переговоров Путина и Трампа на Аляске в Белом доме 18 августа прошли переговоры с участием Зеленского и лидеров ЕС. После встречи Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта.

В октябре Путин и Трамп провели телефонный разговор, посвященный украинскому урегулированию. Позже стало известно, что президенты планируют провести саммит в Будапеште.

Двадцать второго октября Трамп сообщил, что встреча отменена. По словам президента США, у него сложилось впечатление, что стороны не достигли бы цели этих переговоров. Трамп подчеркнул, что встреча состоится в будущем.