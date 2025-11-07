Украине предрекли дефицит газа к апрелю

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украина опустошит газовые хранилища «под ноль» в апреле 2026 года и будет нуждаться в новых поставках. Его слова приводит украинское издание «Телеграф».

© Лента.ру

Энергетик подчеркнул, что в апрель Украина войдет с «сухими» хранилищами или в состоянии, близком к «сухому». И« мы снова будем нуждаться в закупках», — предрек он.

На Украине пожаловались на нехватку газа на зиму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой страна должна найти газа на два миллиарда долларов. По его словам, уже есть договоренности со Словакией и с энергетическими компаниями США. Норвегия предоставит грант на 100 миллионов долларов и выделит еще один транш в январе. Еще несколько государств выделят соответствующие гранты.