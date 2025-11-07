Бывший король Испании признался в убийстве брата

Бывший испанский король Хуан Карлос I признался в том, что убил своего родного брата. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на мемуары.

Как сообщает издание, трагедия произошла в 1956 году, когда экс-монарху было 18 лет. Он и его брат Альфонсо нашли пистолет. Решив, что он разряжен, они начали играть с ним.

«Раздался выстрел в воздух, пуля срикошетила и попала моему брату прямо в лоб. Он умер на руках у отца», - приводит выдержку из материала 360.ru.

Сообщается, что Альфонсо на момент смерти было 14 лет. После этой трагедии отношения Хуана с отцом, графом Барселоны Хуаном де Бурбоном, окончательно были испорчены. А жизнь бывшего короля разделилась на до и после.