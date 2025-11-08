Трамп заявил о бойкоте США саммита «Большой двадцатки» в ЮАР

Представители американского правительства не собираются посещать предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской Республике из-за якобы нарушения прав белого населения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Ни один представитель правительства США не приедет на саммит (G20), пока продолжаются нарушения прав человека», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, проведение саммита ЮАР является «полным позором». При этом американский лидер подчеркнул, что нетерпением ожидает приема «Большой двадцатки» в Майами, запланированный на в 2026 год.

В ходе недавней встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой президент США попросил приглушить свет в Овальном кабинете, чтобы показать видео с подстрекательскими высказываниями политиков в ЮАР. Глава Республики, в свою очередь, заявил, что правительство ЮАР не одобряет гонения на белое население.

До этого газета The Washington Post писала, что Трамп намерен бойкотировать саммит из-за информации о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации.

