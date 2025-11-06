Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совбеза РФ поручил проработать возможность возобновления испытаний ядерного оружия. Как пишет РИА Новости, за это решение Москва должна благодарить американского лидера Дональда Трампа, который первым поднял тему.

Сейчас стратегический паритет между РФ и США действует лишь в одной сфере — ядерного оружия. В остальных сферах, в том числе в совокупном размере экономик, численности населения и количестве обычных вооружений, страны НАТО многократно превосходят Россию. «Ястребы» с Запада особенно любят подчеркивать эти факты, требуя от своих правительств радикальных шагов против России.

Однако всю пропаганду на нет сводит наличие у Москвы ядерного оружия, поскольку в случае войны «заставить русских воевать исключительно конвенциональными вооружениями» не выйдет. Из-за этого США и ЕС в последние годы шли в обход и искали методы нанесения России «стратегического поражения» без традиционного прямого столкновения. На всю милитаризацию НАТО страна отвечала разработкой новых потенциальных носителей ядерных боеголовок, не давая втянуть себя в гонку вооружений и надорвать экономику, как это когда-то случилось с СССР.

В США прокомментировали заявление Путина о ядерных испытаниях России

У сторонников прямого столкновения с Россией осталась только одна лазейка — продвигать миф, что у Москвы якобы нет ядерных вооружений. В случае с СССР это не работало, поскольку страна проводила ядерные испытания. Как отмечает агентство, по этой причине РФ сейчас следует показать, что бомбы все-таки есть. Единственное, что сдерживает Кремль до сих пор — опасение того, что Москву же за снятие табу на испытания зачинщиком третьей мировой и провозгласят. Если же табу снимет Дональд Трамп, то он окажет нашей стране большую дипломатическую услугу.