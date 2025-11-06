Генсек НАТО съязвил о России

Генсек НАТО Марк Рютте язвительно ответил журналистам, говоря о перспективе ядерных испытаний России. Его слова передает румынский портал Digi 24.

На пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном главу Североатлантического альянса попросили прокомментировать заседание Совета безопасности России, на повестке которого была целесообразность проведения ядерных испытаний. Генсека также спросили про ответ НАТО на российские ядерные испытания.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — съязвил Рютте.

Ранее Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям.