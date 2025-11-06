Токаев прибыл с визитом в Вашингтон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

У трапа самолета его встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау.

В пятницу, 7 ноября, Токаев проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и примет участие в саммите «С5+1» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан плюс США). В этом году платформе исполняется 10 лет.

Президента республики приветствовали казахстанские студенты, обучающиеся в США. Он провел краткую беседу с соотечественниками и пожелал им успехов.

До этого Токаев сообщил, что 12 ноября посетит Москву. В ходе его визита в российскую столицу будет подписан ряд важных документов, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.