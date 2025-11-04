Умер самый пожилой житель Германии

В Баден-Вюртемберге скончался самый пожилой житель Германии Карл Хайдле. Он умер в ночь на 1 ноября, через два месяца после своего 110-летия. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

© Вечерняя Москва

По словам бургомистра общины Кернен Бенедикта Пауловича, Хайдле за свою долгую жизнь многое пережил и многому научил, став примером благоразумия и уважения для окружающих.

Карл Хайдле работал слесарем и сохранял хорошую физическую форму почти до конца жизни. Он продолжал водить автомобиль до 99 лет и почти не посещал врачей около тридцати лет, демонстрируя активное долголетие и трудолюбие, передает издание.

В возрасте 112 лет скончался самый старый из ныне живущих мужчин в мире. Его звали Джон Альфред Тиннисвуд, он проживал в городе Саутпорт в Великобритании. В апреле «Книга рекордов Гиннесса» признала его самым старым мужчиной в мире, ему тогда было 111 лет. В августе Тиннисвуду исполнилось 112 лет.

В августе Тиннисвуд рассказал, что продлевает ему жизнь. По его словам, он не ощущал себя на свой возраст, в чем, возможно, и есть секрет долголетия.