Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался на 85-м году жизни. Об этом пишет New York Post.

Чейни занимал должность вице-президента с 2001 по 2009 год в команде Джорджа Буша-младшего. Относился к консервативному крылу Республиканской партии, но критически воспринимал фигуру нынешнего президента Штатов Дональда Трампа.

По данным газеты, Чейни умер из-за осложнений, вызванных пневмонией и заболеваниями сердца и сосудов.

«Его любимая жена Линн, с которой он прожил 61 год, его дочери Лиз и Мэри и другие члены семьи были с ним, когда он скончался», — отметили близкие политика.

Родственники Чейни заметили, что Дик был «великим и хорошим человеком», который научил своих детей и внуков любить США, жить жизнью, полной мужества, чести, любви, доброты, обучил «ловить рыбу нахлыстом».