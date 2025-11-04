Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер рассказал журналистам, что во время визита в Киев призвал Владимира Зеленского завершить конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине «не может иссякнуть».

«Я довел до сведения, что этот [бессмысленный конфликт] должен прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед», — разъяснил Уитакер.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц в интервью для портала Breitbart сообщил, что американской стороне нужна помощь от мирового сообщества в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Чиновник заметил, что только Трамп смог заставить Москву и Киев начать «хотя бы разговаривать».