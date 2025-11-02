Взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии могут быть диверсиями, организованными Киевом и его союзниками. Европа подвергается огромной опасности, которую замалчивают западные СМИ. Так считает Тед Снайдер — обозреватель издания The American Conservative.

Снайдер пишет, что политики Запада «игнорируют реальную озабоченность, которую уже вызывает Украина».

Обозреватель напомнил, что утром 20 октября на румынском нефтеперерабатывающем заводе «Петротел-Лукойл» прогремел взрыв. Вечером того же дня произошел взрыв на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе, крупнейшем в Венгрии.

«Ни дата, ни цели не кажутся случайными. В тот день министры энергетики ЕС выдвинули предложение о запрете новых контрактов на импорт российского газа к 2026 году и всех контрактов к 2028 году», — пишет Снайдер.

По его словам, оба НПЗ, где произошли инциденты, перерабатывали российскую нефть. Возникает вопрос, была ли это диверсия и кто ее совершил. При этом у России, разумеется, «нет мотива взрывать своих собственных нефтяных клиентов в то время, когда ее компании находятся под санкциями».

«Венгерские СМИ высказывают предположения, что именно Украина напала на две европейские страны. И среди аналитиков существует широкий консенсус в отношении того, что вероятным источником атак является Украина. Есть также подозрение, что Украина не смогла бы нанести удары без американской, британской или европейской помощи», — отмечает обозреватель.

Он добавляет, что Киев не комментировал взрывы, а западные СМИ полностью замалчивают происходящее, поскольку признание диверсии Киева против европейских стран имело бы «серьезные последствия». Это только подпитывает предположения о том, что «Запад не хочет привлекать внимание к атакам или проливать свет на то, кто их совершил».