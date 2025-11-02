В США заподозрили Киев в диверсии против ЕС
Взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии могут быть диверсиями, организованными Киевом и его союзниками. Европа подвергается огромной опасности, которую замалчивают западные СМИ. Так считает Тед Снайдер — обозреватель издания The American Conservative.
Снайдер пишет, что политики Запада «игнорируют реальную озабоченность, которую уже вызывает Украина».
Обозреватель напомнил, что утром 20 октября на румынском нефтеперерабатывающем заводе «Петротел-Лукойл» прогремел взрыв. Вечером того же дня произошел взрыв на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе, крупнейшем в Венгрии.
«Ни дата, ни цели не кажутся случайными. В тот день министры энергетики ЕС выдвинули предложение о запрете новых контрактов на импорт российского газа к 2026 году и всех контрактов к 2028 году», — пишет Снайдер.
По его словам, оба НПЗ, где произошли инциденты, перерабатывали российскую нефть. Возникает вопрос, была ли это диверсия и кто ее совершил. При этом у России, разумеется, «нет мотива взрывать своих собственных нефтяных клиентов в то время, когда ее компании находятся под санкциями».
«Венгерские СМИ высказывают предположения, что именно Украина напала на две европейские страны. И среди аналитиков существует широкий консенсус в отношении того, что вероятным источником атак является Украина. Есть также подозрение, что Украина не смогла бы нанести удары без американской, британской или европейской помощи», — отмечает обозреватель.
Он добавляет, что Киев не комментировал взрывы, а западные СМИ полностью замалчивают происходящее, поскольку признание диверсии Киева против европейских стран имело бы «серьезные последствия». Это только подпитывает предположения о том, что «Запад не хочет привлекать внимание к атакам или проливать свет на то, кто их совершил».
«Не доказано, что именно Украина атаковала нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Румынии. Но обстоятельства заставляют задуматься о том, что не ложный нарратив об угрозе нападения России на европейские страны, которую продвигают западные СМИ, грозит расширением войны. Существует угроза нападения отчаявшейся Украины на другие европейские страны, которая полностью игнорируется западными СМИ», — резюмирует Снайдер.