Трамп примет в Белом доме президента Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 10 ноября примет в Белом доме президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на спецпредставителя США по Сирии Тома Баррака.

Аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), следует из публикации.

Баррак также уточнил, что после встречи аш-Шараа и Трампа должен будет пройти очередной раунд переговоров между Сирией и Израилем.

25 сентября Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в значительной степени «несет ответственность» за отстранение Башара Асада с поста президента Сирии в декабре 2024 года, охарактеризовав это как «выдающийся успех». По его словам, новые сирийские власти являются «ставленниками» турецкого лидера. Он также уточнил, что санкции против Сирии были сняты «по просьбе» Эрдогана, а также представителей Катара и Саудовской Аравии.