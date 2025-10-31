Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на требования Вашингтона извиниться перед Литвой после инцидента с заходом метеозондов в воздушное пространство прибалтийской республики. Об этом сообщает БелТА.

«(...) американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это», — отметил он.

Белорусский лидер уточнил, что «послал на» американское руководство за выдвигаемые Минску требования. Он напомнил, что готов извиниться, но только в том случае, если вина Белоруссии будет доказана.

28 октября Лукашенко выразил готовность извиниться перед Литвой. Он назвал закрытие Литвой границ с Белоруссией безумной аферой.

Инцидент с метеорологическими зондами произошел в ночь на 22 октября, работа воздушной гавани Вильнюса была приостановлена.