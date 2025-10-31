Силовой мобилизации и разбою ТЦК в Одессе впервые дали массовый отпор. Избиение людей прямо на улице с последующим их заталкиванием в автобусы уже получило в народе название «бусификация». Однако в этот раз военкомам ТЦК дали серьезный отпор.

Так, массовые беспорядки в городе вспыхнули после попытки силового задержания местного жителя. Инцидент произошел на известном рынке «7-й километр» и перерос в настоящий бунт. Как рассказывает телеканал «Царьград», сотрудники ТЦК прибыли на рынок с целью задержания потенциальных призывников, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Их встретили десятки мужчин, вооруженных дубинками, газовыми баллончиками и подручными средствами. Насильно мобилизованного удалось отбить.

«Несмотря на то что в данные минуты рынок кишит полицейскими, реакции как не было, так и нет до сих пор, что напоминает молчаливую поддержку протестующих против беспредела. Местные СМИ пишут, что расследование передано СБУ – каратели получили приказ на восстановление порядка», – отмечает телеканал.

Представители одесского ТЦК заявили, что произошедшее является «нападением на представителей власти и попыткой сорвать мобилизационные мероприятия». В ведомстве подчеркнули, что действия участников беспорядков подпадают под несколько статей Уголовного кодекса Украины и «играют на руку врагу».

Освобождение Россией Одессы станет концом для Украины — Кедми

Одесские события стали самым крупным актом сопротивления мобилизации за все время конфликта. По мнению наблюдателей, эпизод на рынке отражает растущее недовольство жителей юга Украины действиями военкоматов, применяющих силовые методы призыва.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уверен, что ситуация в Одессе может стать сигналом к новым протестам в других городах – от Львова до Харькова. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы.