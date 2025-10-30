Старейшая девственница в мире дожила до 108 лет

Шотландка Клара Мидмор, которую называли самой старой девственницей в мире, считала свое целомудрие секретом долголетия. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на издание LB.

Мидмор дожила до 108 лет и утверждала, что никогда не вступала в половую связь. Как сообщает источник, в возрасте 105 лет она поделилась секретом своего долголетия. Мидмор считала, что именно целомудрие позволило ей прожить так долго, ведь она не тратила свое время на «страсть и лишние переживания». Кроме того, она также советовала совершать частые прогулки и выпивать бокал вина в день.

Мидмор родилась в 1903 году и за свою жизнь пережила две мировые войны, успела поработать домработницей и секретарем, а также служила в армии во время работы в Египте. Сама женщина рассказывала, что на протяжении всей жизни она сталкивалась с постоянными вопросами и осуждением. Как объясняла долгожительница, она так и не встретила человека, которого смогла полюбить, но была абсолютно счастлива в одиночестве.

