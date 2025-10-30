Голливудский продюсер получил 146 лет тюрьмы

43-летний голливудский продюсер Дэвид Пирс был приговорен к 146 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение по обвинению в двух убийствах и семи изнасилованиях. Об этом сообщает ABC 7.

Такой приговор вынес окружной суд Лос‑Анджелеса. Согласно решению суда, Пирс признан виновным в убийстве 24-летней актрисы Кристи Джайлз, а также 26-летней Хильды Марселы Кабралес-Арсолы. Обе девушки умерли из-за передозировки наркотиками, которые им дал Пирс.

По версии стороны обвинения, 13 ноября 2021 Пирс познакомился с девушками на вечеринке и привел их к себе домой на Беверли-Хиллз. Там он дал им наркотики. Спустя 11 часов Пирс отвез в больницу Джайлз, но она уже была мертва. Спустя еще полтора часа продюсер вернулся в больницу уже с телом Хильды. Врачам удалось ее реанимировать, но спустя 11 дней она скончалась.

Помимо этого, Пирса признали виновным в изнасиловании семи женщин в период с 2005 по 2021 годы. Всем им продюсер сначала давал наркотики.

Решения суда Пирс ждал с декабря 2021 года. В феврале 2025 года его признали виновным по всем пунктам обвинения. В итоге ему назначили максимально суровое наказание — по 25 лет за каждое убийство, плюс дополнительные сроки за изнасилования.

Сам режиссер отрицает свою вину. По словам адвоката Пирса, доказательства в отношении его подзащитного были скомпрометированы.