Пашинян призвал армян готовиться

Граждане Армении на грядущих парламентских выборах должны поддержать мирную повестку, поскольку на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир.

Готовиться к миру с Баку армян призвал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает издание hetq.am.

«Я уверен, что народ Республики Армения поддержит то, чего мы достигли на сегодняшний день. Не сомневаюсь, что граждане Армении поддержат мирную повестку и мирный процесс», — заявил глава правительства.

Он также выразил уверенность, что договор с Азербайджаном заключен на принципах суверенитета и нерушимости международно признанных границ.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не знакома со значением явления «мир». По его словам, республика жила в состоянии конфликта весь свой период независимости.