Если Европа и США прекратят предоставлять Украине деньги и оружие, украинский лидер Владимир Зеленский быстро примет решение лететь в Москву для урегулирования конфликта.

Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву», — считает политик.

По словам Мемы, в столицу Зеленский полетит для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В МИД России ответили на отказ Зеленского ехать в Москву

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин говорил о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не намерены учитывать позицию Зеленского по решению на Украине.

Будущие ключевые решения по Украине будут приниматься с учетом позиции России, считает украинский политик. Он напомнил, что одно из главных требований РФ — нейтральный статус Киева.