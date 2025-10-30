Россия догнала Британию по числу миллиардеров

В 2024 году Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров и вышла на четвертое место в мировом рейтинге. Об этом сообщается в отчете Billionaire Census 2025 компании Altrata.

Количество миллиардеров в России выросло до 128 человек (на 8,5 процента), их состояние достигло отметки в 457 миллиардов долларов. В Британии этот показатель также увеличился до 128 человек (на 4,9 процента), но их общее состояние меньше на 134 миллиарда.

Лидерами рейтинга стали США, Китай и Германия — в этих странах долларовых миллиардеров насчитывается 1135, 321 и 184 человека соответственно. В Индии и Бразилии их число сократилось на 3,1 и 3,6 процента, а количество миллиардеров во всей Европе впервые превысило 1000 человек.

Ранее резкий рост стоимости акций корпорации Oracle на фоне позитивной отчетности позволил ее основателю Ларри Эллисону возглавить рейтинг миллиардеров. Бизнесмен опередил гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска, который почти год удерживал за собой статус богатейшего человека мира.