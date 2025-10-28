Президент США Дональд Трамп станцевал перед военными в Японии под хит Y.M.C.A. Трансляцию мероприятия вел официальный канал Белого дома.

После окончания речи в зале зазвучала композиция Village People, которая давно стала неофициальным гимном Трампа. Президент в белой бейсболке с надписью USA начал танцевать, а затем под аплодисменты военнослужащих покинул трибуну, продолжая двигаться в такт музыке.

Многие из присутствовавших военных снимали происходящее на телефоны. Трамп регулярно использует эту песню на своих митингах и публичных выступлениях.