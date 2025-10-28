Умерла британская актриса Прунелла Скейлс

Прунелла Скейлс, культовая исполнительница роли Сибил Фолти из сериала «Фолти Тауэрс», ушла из жизни в Лондоне на 94-м году.

О смерти Прунеллы Скейлс сообщили родственники актрисы, передает Sky News.

Семья отметила, что Скейлс мирно ушла из жизни накануне в Лондоне, ей было 93 года. В заявлении семьи сказано: «Наша дорогая мама Прунелла Скейлс мирно скончалась вчера в Лондоне. Ей было 93 года. Хотя деменция вынудила ее завершить выдающуюся актерскую карьеру, продлившуюся почти 70 лет, она продолжала жить у себя дома. Она смотрела «Отель «Фолти Тауэрс» за день до смерти».

Скейлс менее чем на год пережила мужа – актера Тимоти Уэста. Он скончался в ноябре 2024 года в возрасте 90 лет, супруги были вместе более 60 лет. У них двое общих детей, дочь мужа от первого брака, семь внуков и четверо правнуков.

Прунелла Скейлс была командором ордена Британской империи и номинировалась на премию БАФТА и театральную премию Оливье. Ее супруг сыграл роли Гorbачева и Сталина, снимался во многих фильмах и сериалах. Самой известной работой Скейлс считают образ Сибил Фолти в комедийном сериале «Отель «Фолти Тауэрс», где ее партнером выступал Джон Клиз из «Монти Пайтон».

В конце прошлой недели американская актриса Джун Локхарт скончалась в возрасте 100 лет в США.