Украину "кинули" на миллиард долларов, выяснило издание Financial Times. Украинская государственная организация "Прогресс" заключила соглашение с малоизвестной фирмой OTL Firearms, расположенной в американской Аризоне.

Компания из США базируется в обычном торговом центре и никогда ранее не участвовала в государственных заказах. Тем не менее, Киев именно ей доверил снабжение Украины арсеналом в миллионы единиц боеприпасов, мин и ракет советского производства.

Украинская "Прогресс" в 2022 году перевела OTL авансовый платеж в размере 17 миллионов евро. Обещанную продукцию в Киеве так и не получили. Выяснилось, что у OTL Firearms не было ни экспортных лицензий, ни складских помещений, ни даже связей с производителями оружия. Издание отмечает, что еще один выделенный на оружие Украине миллиард ушел в неизвестном направлении.