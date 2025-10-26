Лукашенко обратился к Австрии с посланием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Австрию помнить об уроках прошлого. Об этом он сказал в поздравлении, приуроченном к 70-летию современной австрийской государственности, сообщает «Спутник».

Лукашенко поздравил народ Австрии с 70-летием и напомнил, что в 2025 году отмечается очередной юбилей Победы над нацизмом.

«Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в республике «всегда рады приветствовать австрийских граждан на гостеприимной земле Беларуси, которую можно посетить в любое время безопасно и без визы».

Белорусский лидер пожелал жителям Австрии благополучия и счастья.

Национальный день Австрийской республики празднуется 26 октября, в 1955 году страна провозгласила постоянный нейтралитет.