Литва закрыла последние КПП с Белоруссией

Литва закрывает два оставшихся КПП на границе с Белоруссией. Об этом сообщила литовский премьер-министр Инга Ругинене, передает РИА Новости.

Речь идет о пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай».

«В связи со сложившейся ситуацией Государственная служба погранохраны закрыла их до 12:00 завтрашнего дня», — добавила Ругинене.

По ее словам, причиной такого решения стал налет метеозондов, нелегально перевозящих сигареты из Белоруссии. В связи с произошедшим до 22:00 также приостановили работу аэропорты Литвы. В частности, в воздушной гавани Каунаса ограничения коснулись трех рейсов, а Вильнюса — четырех.