Си Цзиньпин разгадал секрет Трампа

В свой первый срок президент США Дональд Трамп часто раздражал председателя КНР Си Цзиньпина своей вольнодумной смесью угроз и дружелюбия, однако на этот раз китайский лидер считает, что ему удалось разгадать секрет главы Белого дома. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к китайским политикам.

«Си Цзиньпин отказался от традиционной дипломатической стратегии Китая и разработал новую, специально для Трампа», — говорится в материале.

По данным источников, новая стратегия соответствует имиджу Трампа как мастера заключения сделок, предлагающего уступки по важным вопросам, которые волнуют его лично, например, по поводу судьбы популярной китайской социальной сети TikTok .

Ранее стало известно, что американский президент и глава КНР проведут встречу в Южной Корее. Саммит состоится 30 октября.