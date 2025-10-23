СМИ узнали, что содержит программа председательства Кипра в ЕС

Реализация планов расширения Европейского союза, а также укрепление его связей с НАТО должны стать одними из целей председательства Республики Кипр в Совете ЕС в первой половине 2026 года. Об этом сказано в проекте программы действий официальной Никосии в этот шестимесячный период, который опубликовала газета Cyprus Mail.

В проекте сказано, что "расширение - это геополитическая инвестиция и необходимость для сохранения мира, безопасности и стабильности". В нем также отмечается, что "расширенный союз станет более сильным и процветающим за счет укрепления ценностей и принципов, на которых он базируется, включая демократию, верховенство закона и соблюдение прав человека". В связи с этим, как говорится в оказавшемся в распоряжении издания документе, власти острова будут на протяжении первого полугодия "реализовывать программу расширения [Евросоюза] в соответствии с установленной методологией".

Цель этих действий, отмечается в проекте председательства Кипра, состоит "в достижении дальнейшего существенного прогресса в процессе расширения как западнобалканских, так и восточных стран-кандидатов" при одновременной поддержке их активного участия в евроинтеграционном процессе посредством проведения реформ.

Кипрское издание напоминает, что переговоры о вступлении в ЕС ведут шесть стран - Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория. Газета приводит еще одну выдержку из проекта программы, в которой сказано, что "стратегическое значение региона Западных Балкан неоспоримо в свете новой геополитической обстановки и изменившейся динамики в Европе". По этой причине официальная Никосия будет стремиться к усилению роли Евросоюза на Западных Балканах при одновременном тесном сотрудничестве с "трансатлантическими партнерами в целях повышения устойчивости региона к влиянию третьих сил".

В документе подчеркивается, что "политика расширения - это один из самых эффективных инструментов ЕС в этом направлении".

В проекте программы председательства Кипра в Совете ЕС также уделено внимание планам в сфере обороны. В нем отмечается, что в Никосии "будут уделять первоочередное внимание укреплению способности ЕС реагировать" на "возрастающие угрозы и вызовы безопасности в соседних с Европой странах и за их пределами". Кипр также обещает "поддерживать инициативы, направленные на увеличение инвестиций ЕС в оборонную инфраструктуру, уделяя особое внимание обеспечению необходимых ноу-хау".

Кроме того, в проекте сказано, что остров будет "стремиться укреплять сотрудничество между ЕС и НАТО", обеспечивая его инклюзивность, прозрачность и взаимовыгодность на всех уровнях. "Отношения с партнерами по ту сторону Атлантики остаются краеугольным камнем европейской безопасности", - подчеркивается в документе.