Кличко выступил с предупреждением для украинцев

Грядущий отопительный сезон окажется самым сложным за годы конфликта. Об этом предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

© Global look

Градоначальник привел в пример других города и регионы, где уже сложилась критическая ситуация — Черниговская область, Славутич, Сумщина и другие. Он заявил о настоящем вызове.

«Столица на пороге отопительного сезона. Сегодня перед нами вызовы прохождения наиболее сложного за все годы полномасштабного конфликта отопительного сезона. Враг систематически атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты», — отметил Кличко.

Мэр Киева посоветовал жителям готовиться к непростой зиме

Ранее сообщалось: Украина считает, что Европа должна предоставить Киеву деньги из замороженных российских активов до конца 2025 года.