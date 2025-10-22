Премьер Венгрии посетит Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится нанести визит в Вашингтон. Об этом в интервью телекомпании М1 заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне у него состоялась встреча в отличной атмосфере, поэтому она продолжалась дольше, чем планировалось.

«С одной стороны, нужно было обсудить вопросы, связанные с мирными усилиями, а с другой — темы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра в Вашингтон», — рассказал Сийярто.

До этого министр заявил, что нет никаких сомнений в том, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, вопрос лишь в ее сроках.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести саммит с участием лидеров РФ и США на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.