Вучич прокомментировал инцидент со стрельбой у парламента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что происшествие со стрельбой у здания Народной скупщины в Белграде рассматривается как террористический акт.

"Обращаюсь первым и извиняюсь за то, что вынужден покинуть это прекрасное собрание. Причина - террористический акт, который произошел перед зданием парламента Сербии, поэтому я должен заняться другими делами", - отметил Вучич, выступая на мероприятии, посвященном вопросам развития сельской местности.

Ранее издание Kurir сообщило, что полиция задержала 70-летнего мужчину, открывшего стрельбу перед зданием парламента. По предварительным данным, он ранил 57-летнего мужчину в бедро, после чего поджег одну из палаток сторонников президента, установленных на площади, и бросил в огонь несколько патронов.

Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Территория перед парламентом оцеплена, на месте работают полиция, пожарные и прокурор Высшей прокуратуры Белграда. Как ожидается, президент Вучич выступит с экстренным обращением к гражданам в 13:00 (14:00 мск) в связи с произошедшим инцидентом.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар также заявил, что мужчина, открывший огонь у здания Народной скупщины в Белграде, действовал с явным умыслом убить и поджечь палаточный лагерь сторонников Вучича.

"Мы в неотложном центре шокированы, как можно прийти и стрелять в человека только из-за различий во взглядах. Это ужасно", - приводит слова Лончара портал Informer.

По словам Лончара, раненый "просто сидел на своем месте, боролся против блокад, чтобы Сербия работала и функционировала". Он никогда не видел нападавшего, и между ними не было никаких конфликтов.