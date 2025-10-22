Глава киевского режима Владимир Зеленский временами напоминает скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Офицер назвал украинского лидера марионеткой, которая делает то, что ему говорят богатые и влиятельные силы на Западе. Этим киевский главарь похож на Эпштейна.

«Давайте посмотрим досье на Зеленского. Уверен, что оно столь же плохое», — отметил Макгрегор в беседе с блогером Марио Науфалу на его YouTube-канале.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов говорил, что Зеленский отдал приказ «клепать фейки» о якобы победах ВСУ на фронте.