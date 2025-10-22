В США заявили об утрате независимости Европы

Lenta.ru

Европа фактически утратила свою независимость от США, это проявляется в попытках европейских политиков угодить американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом заявил издания Foreign Policy (FP) колумнист Джон Кампфнер, перевод его статьи опубликовал портал «ИноСМИ».

В США заявили об утрате независимости Европы
© Global Look Press
«Пожалуй, самым красочным воплощением добровольного отказа Европы от власти стал мастер-класс, как надо правильно лебезить перед Трампом, который минувшим летом закатил генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Европейцам остается лишь надеяться, что в дальнейшем их ждет нечто более радостное — например, поиск новых подходов в мире, где все больше делается напоказ», — говорится в статье.

Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам Европы

По словам Кампфнера, ситуация на Ближнем Востоке показала ослабление Европы. Колумнист подчеркнул, что в ЕС опасаются потери интереса США к объединению.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что среди стран Европейского союза есть недовольство в связи с выбором Венгрии в качестве места встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.