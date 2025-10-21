Генсек НАТО решил нанести внеплановый визит Трампу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершит внеплановую поездку в Вашингтон, где планирует провести переговоры с Дональдом Трампом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готовится нанесте экстренный визит в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС. Пресс-служба альянса уточнила, что визит состоится 21-22 октября и в его программе не предусмотрены подходы к прессе.

В заявлении отмечено: «21-22 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Подходов к прессе не будет».

По информации источников, этот визит не был запланирован ранее и не значился в официальной программе главы альянса. Причины срочности поездки не раскрываются.

